Rogo a Macerata, minacciate studentesse universitarie ne una famiglia. In due all’ospedale, casa inagibile.

Una madre con due figli di giovane età fuori dall’alloggio, quattro studentesse universitarie evacuate di cui due portate in ospedale per accertamenti, due appartamenti temporaneamente inagibili.

Sono le conseguenze di un incendio divampato ieri sera in una stanza di un’abitazione al terzo piano di una stabile in Corso Cavour a Macerata.

Nell’appartamento interessato dalle fiamme erano presenti una donna e i suoi due figli che all’arrivo dei vigili del fuoco erano già usciti all’esterno. Il fumo ha coinvolto anche l’abitazione al piano superiore dove si trovavano quattro studentesse, due delle quali trasportate dal 118 in ospedale per accertamenti. La squadra dei pompieri di Macerata, intervenuta con un’autobotte ed un’autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. I due appartamenti sono sono stati momentaneamente resi inagibili. Sul posto anche i Carabinieri di zona. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.