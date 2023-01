Si è spento improvvisamente nella prima mattina di domenica 15 gennaio, a 68 anni, il dottor Aldemiro “Mimmo” Andreoni. Nome noto nel mondo dell’odontoiatria e della medicina marchigiana da luglio 2022 era stato eletto Presidente Andi Ancona, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani dove ha militato per oltre 30 anni, ricoprendo diverse cariche non solo nella Sezione provinciale di Ancona, ma anche nel Dipartimento ANDI Marche e come Vicetesoriere nazionale. Attivo nell’impegno sindacale anche nell’ottica della collaborazione con la locale Facoltà universitaria di Odontoiatria, si è sempre speso con passione nella divulgazione di contenuti per la popolazione sulla prevenzione della salute orale. Tra questi anche la rubrica “AndiAmo in tv” realizzata in collaborazione con ètv Marche. Lascia la moglie Fausta e la figlia Chiara Maria.