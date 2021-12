ANCONA – Sono 518 i nuovi positivi al Covid nelle Marche. I tamponi esaminati nel percorso diagnostico/screening sono stati 4.421. La percentuale di positività è dell’11,7%. Picco del tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti, che sale a 212,73 (nella provincia di Ancona è di 240,88). Numeri che in relazione ad altri parametri fanno temere un passaggio sempre più probabile delle Marche in zona gialla tra Natale e Capodanno.

E’ la provincia di Ancona anche oggi a fare registrare il più elevato numero di nuovi contagi a Sars-Cov-2 con 231 nuovi casi. A seguire, nell’ordine, le province di Pesaro-Urbino con 96, Fermo con 72, Macerata con 56 e Ascoli Piceno con 45. Sono 18 i positivi tracciati di fuori regione.

Oggi si segnalano i decessi di due persone legati al Covid: un 61enne di di Senigallia (An) ed un 73enne di Fano (Pu), entrambi già sofferenti per altre patologie. Nelle Marche sono 3.176 le vittime della pandemia, 1.777 uomini e 1.399 donne. Continuano a salire i ricoverati: oggi sono 163, 4 più di ieri. Salgono a 36 (+1) quelli in terapia intensiva, scendono a 28 (-1) quelli in semi intensiva ed arrivano a 99 (+4) quelli nei reparti non intensivi.

Il primo dato da rilevare nella divisione dei nuovi infettati dal virus per fascia di età è la crescita dei giovani, che da 0 a 18 anni sono cento, con i bambini da 6 a 11 anni (33 casi) e gli adolescenti 14-18 (32) che da soli supero la metà dei contagiati. Ma ci sono anche 4 positivi da 0 a 2 anni. Sono ancora una volta le fasce 25-44 (151 nuovi contagi) e 45-59 anni (129) quelle dove il virus riesce a colpire maggiormente, che sono poi anche quelle dove più alto è il numero dei no-vax.