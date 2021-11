È arrivato l’ultimo GP per Valentino Rossi, mito delle Moto e grande personaggio. A Valencia, in Spagna, si chiude oggi alle 14 la stagione della MotoGp 2021 (già vinta da Fabio Quartararo), atto conclusivo della fantastica carriera del Dottore.

“Ho cercato molto di vincere il decimo titolo, sono stato in grado di correre a un buon livello anche dopo il 2009 e sarei stato felice di vincere un altro titolo, come quello del 2015, avrebbe allungato la mia vita come campione del mondo, sarebbe stato come chiudere un cerchio. Ma è andata così e non posso reclamare, ho avuto una bella carriera, e anche il 9 rientra spesso nei miei numeri: il podio di Jerez nel 2020 è stato il 199esimo in MotoGp, volevo arrivare a 200 ma va bene così”. Così Valentino Rossi in conferenza stampa a Valencia, in vista della sua ultima gara.

Per Rossi si parla di un futuro ancora in pista ma su quattro ruote, ma soprattutto sarà a breve un super papà, dato che la fidanzata Francesca Sofia Novello è in dolce attesa e la bimba nascerà in primavera. Il pesarese, nel suo annunciato addio alle gare in moto, è già stato celebrato dai suo tifosi nell’ultima in Italia, a Misano.