Intitolato al giovanissimo beato Carlo Acutis l’oratorio di San Nicolò a Fabriano. Acquaroli: “Strutture importanti da sostenere”

Intitolato al giovane morto a 15 anni nel 2006 e definito “il millennial tra i beati” ieri pomeriggio l’oratorio della parrocchia di San Nicolò in via Sassi a Fabriano (Ancona). Per l’occasione, si è collegata la mamma del beato, Antonia Salzano, che ha rivolto parole di incoraggiamento a tutti i giovani presenti.

Il parroco don Aldo Buonaiuto ha organizzato una tavola rotonda alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il prefetto della Provincia di Ancona Darco Pellos. “Un luogo dove i giovani possano mettere a frutto i loro talenti, dove potersi aggregare in modo sicuro e rafforzare il senso di socialità. È importante sostenere gli Oratori”, le parole del governatore marchigiano. “Oggi più che mai la presenza di validi punti di riferimento come gli oratori è fondamentale per sostenere la crescita sana dei giovani fornendo loro un contesto di aggregazione in cui campeggiano valori positivi”, è stato detto durante la tavola rotonda. “Un grazie particolare va a don Aldo per questa intuizione: darà uno spazio in più per i nostri ragazzi e per le loro famiglie”, ha concluso il vescovo, mons. Francesco Massara.