FERMO – Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia sulla spiaggia libera tra Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in mare. Di origini cinesi e nazionalità italiana, il giovane si trovava in acqua con il padre e lo zio quando, stando alle prime ricostruzioni, si è ribaltato con il materassino e non è più riemerso.

L’allarme è scattato intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, vigili del fuoco e 118. Il ragazzo, già in condizioni disperate, è stato individuato da un sommozzatore dei vigili del fuoco e riportato a riva. I militari della Guardia Costiera hanno anche aiutato il padre, salito sugli scogli per cercarlo, e lo zio a tornare sulla spiaggia.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Residente a Empoli, in Toscana, era nel Fermano per un periodo di vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata davanti agli occhi attoniti dei presenti.