PORTO SAN GIORGIO – Riceviamo e pubblichiamo una richiesta di rettifica dall’avvocato Pierluigi Spadavecchia sull’articolo pubblicato dal nostro sito web il 10 agosto scorso dal titolo “Picchiato durante la festa, in ospedale con fratture al volto”.

“In merito all’articolo pubblicato in data 10 agosto 2025, dal titolo “Picchiato durante la festa, in ospedale con fratture al volto”, il sottoscritto Avv. Pierluigi Spadavecchia, per conto dei promotori, precisa che l’evento privato tenutosi l’8 agosto presso una villa locata temporaneamente non ha avuto alcuna connessione con gli episodi riportati. Nessun fatto si è verificato durante lo svolgimento della festa né all’interno dell’area ad essa riservata.”