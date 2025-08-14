ANCONA – Quasi i 100 militari della Guardia Costiera in mare impegnati lungo i 200 chilometri di costa marchigiana per Ferragosto. La Direzione marittima delle Marche ha predisposto il massimo sforzo operativo, con 15 unità navali e altrettante pattuglie via terra. Il dispositivo sarà coordinato dalle sale operative delle Capitanerie di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto, insieme agli uffici circondariali marittimi di Fano, Civitanova Marche (Macerata) e Porto San Giorgio (Fermo).

Dall’inizio dell’operazione Mare e Laghi Sicuri 2025, riferisce la Guardia Costiera, sono stati effettuati 4.474 controlli via mare e via terra. Le verifiche hanno portato a 63 sanzioni per violazioni del codice della nautica da diporto e delle ordinanze di sicurezza balneare, 29 sanzioni per infrazioni alla pesca marittima e il rilascio di 189 bollini blu. I soccorsi in mare sono stati 14, con 26 persone tratte in salvo.

“Si raccomanda a chiunque intenda fare il bagno tuffandosi dalle unità da diporto a motore di gettare l’ancora anche se la sosta è di pochi minuti, spegnere il propulsore e solo dopo aver adottato ogni accortezza procedere con la balneazione” – ricorda la Guardia Costiera. L’invito è di mantenersi sempre vicini alla propria imbarcazione e di non avvicinarsi ad altre unità. Per le emergenze in mare il numero da contattare è 1530 o il numero unico 112.