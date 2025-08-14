Sarebbe stato colto da un malore mentre era in acqua, rischiando di annegare. Dramma alla Vigilia di Ferragosto, a Falconara, in uno specchio d'acqua davanti alla spiaggia libera nei pressi della stazione falconarese. Si tratta di un uomo di circa 60 anni portato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica della Croce Gialla di Falconara. Dal nosocomio anconetano è decollata anche l’eliambulanza Icaro: l’équipe sanitaria si è calata con il verricello per raggiungere rapidamente il paziente.

Il 60enne, privo di sensi, è stato rianimato e intubato sul posto. Successivamente è stato trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.