ANCONA – Sono 199 i nuovi positivi al Covid nelle Marche. Dopo quattro giorni tornano a salire i ricoverati. Dopo le due vittime di ieri oggi per fortuna non sono stati registrati decessi.

Il contagio

Sono 199 i nuovi positivi al Covid oggi, 14 agosto 2021, nelle Marche, l’11,8% dei 1.680 tamponi processati nel percorso diagnostico. Scende comunque l’incidenza che passa a 74.59 ogni centomila abitanti. C’è però sempre una provincia dove il virus corre di più: Macerata (59 nuovi casi), seguita da Ancona (40), Fermo (29), Ascoli Piceno (28) e Pesaro Urbino (23). Sono 20 i nuovi contagiati di fuori regione.

Dei 199 positivi di oggi 41 erano sintomatici, 62 dovuti a contatti domestici, 53 a contatti stretti con un positivo, 2 in ambiente di vita-socialità e 4 in ambito lavorativo. Per 34 casi sono in corso gli approfondimenti.

I ricoveri

Dopo quattro giorni tornano a salire i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 40, 2 più di ieri. Scendono quelli in terapia intensiva (6, -1) e semi intensiva (4, -2), ma aumentano quelli nei reparti non intensivi (40, +5). Sono 7 (+1) i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Sale a quota 101877 il totale di dimessi e guariti.

Le vittime

Dopo le due vittime di ieri oggi per fortuna non sono stati registrati decessi. Nelle Marche sono decedute 3.043 persone, 1.709 uomini e 1.334 donne.