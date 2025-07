Viva Servizi informa che nella notte di martedì 15 luglio, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M2C4-I4.2_216), inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e dovrà sospendere l’erogazione di fornitura a tutta l’area del Centro di Jesi. L’intervento prevede la sostituzione della condotta idrica potabile presso la rotatoria tra viale M. L. King, via Schweitzer e via Paladini.

Pertanto, sarà necessario procedere all’interruzione del servizio idrico dalle ore 21:00 di martedì 15 luglio fino alle ore 08:00 del 16 Luglio. L’interruzione coinvolgerà molte utenze comprese a sud delle vie Aldo Moro e viale Papa Giovanni XXIII, delimitate ad Est da via R. Sanzio e via Roma per un totale di circa 100 vie della zona.

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.