FALERONE – Grave incidente oggi intorno alle 13 nel Fermano, a Piane di Falerone, in contrada Valle Marina. Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate. Un impatto fortissima tanto che una delle due è volata in un fossato accanto alla carreggiata capovolgendosi, mentre l’altra è rimasta accartocciata nella sede stradale.



Immediato l’sos ai sanitari della centrale operativa del 118. Subito sono apparse molto gravi le condizioni della donna alla guida del veicolo volato nel fossato, per lei si è alzato in volo l’elisoccorso da Torrette, dove è stata ricoverato in codice rosso.

Alla guida della seconda autovettura un’altra donna, meno grave, presa in cura dall’Ospedale Murri di Fermo.