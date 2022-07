FABRIANO – Grave incidente stradale nella notte a Fabriano: a perdere la vita Gianmarco Michelangeli, 31 anni. Era in sella alla sua moto Bmw quando ha perso improvvisamente il controllo delle due ruote, finendo in un dirupo. Nella carambola la moto gli è finita addosso. Erano le due quando alcuni automobilisti in transito hanno dato l’allarme ai Carabinieri di Fabriano, intervenuti poi insieme con i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.