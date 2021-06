Resta invariato il numero dei ricoveri causa Covid 19 nelle Marche nelle ultime 24 ore. Sono 61 i degenti totali, senza variazioni rispetto al giorno precedente. In particolare, nove si trovano in terapia intensiva, 18 in semi intensiva, e 34 nei reparti non intensivi.

In aumento i dimessi/guariti: a quota 97.685, con un saldo di 98 persone in più rispetto al giorno precedente.

Una vittima nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna

Dopo giorni a zero decessi, nelle ultime 24 ore si è registrata una vittima: si tratta di una donna di 81 anni di Falerone, deceduta all’ospedale di Fermo.

Dall’inizio della pandemia sono 3026 le vittime totali nelle Marche.