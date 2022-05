Cala ancora l’incidenza nella nostra regione. – 22 punti nelle ultime 24 ore. Siamo a 551 con 1009 nuovi contagi su 2981 pari al 33,8% dei tamponi analizzati.

Ancona la provincia con il maggior numero di contagi, 326, a seguire Pesaro Urbino con 194 casi, Macerata con 193, Ascoli Piceno con 139, Fermo con 115 nuovi positivi. Sono invece 42 i casi provenienti da fuori regione.

Sul fronte ricoveri e occupazione posti letto, i dati si mantengono pressochè stabili.124 i ricoveri totali, + 4 rispetto a ieri. 4 i pazienti in terapia intensiva sul totale dei 230 posti letto, con una percentuale di saturazione del 1,7%. Lieve aumento per i non intensivi, dove si registrano 120 pazienti su 996 posti letto, per un tasso di saturazione del 12%.

Diminuiscono leggermente i pazienti in attesa di ricovero, sono 8, due in meno rispetto a ieri.

Ancora vittime purtroppo a causa del covid, 4 i morti nelle ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio della pandemia a 3883.