ANCONA – Vasta operazione della Guardia Costiera nei principali porti delle Marche per contrastare l’illegalità nel settore ittico. I controlli, coordinati dalla Direzione Marittima di Ancona, hanno interessato gli scali da Pesaro a Civitanova Marche, portando a sanzioni per 15 mila euro.

Ad Ancona sono stati sequestrati 820 kg di vongole per pesca oltre i limiti consentiti, mentre a Civitanova il blocco di altri 230 kg è scattato per mancanza di tracciabilità. Complessivamente, oltre una tonnellata di prodotto ittico è stata sottratta al mercato illegale; poiché ancora vive, le vongole sono state rigettate in mare per preservare l’ecosistema.

L’operazione “7° CCAP” ribadisce l’impegno dei militari nella tutela delle risorse marine e dei consumatori contro le frodi alimentari.