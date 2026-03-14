ASCOLI – E’ di cinque feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani lungo il raccordo autostradale “Ascoli – Porto d’Ascoli Piceno” poco dopo l’uscita per Spinetoli.

Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro automezzi che viaggiavano in direzione di San Benedetto del Tronto. L’incidente ha causato la temporanea chiusura al traffico del tratto interessato per permettere l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, che ora scorre in modo regolare.

Tutti i feriti sono usciti in autonomia dalle proprie auto incidentate e sono stati trasportati al pronto soccorso in codici non gravi. Completate le operazioni di soccorso e ripulito l’asse viario, la circolazione stradale è ripresa regolarmente. Sul posto la Polizia Stradale a regolare il traffico e ad effettuare i rilievi riguardanti il sinistro.