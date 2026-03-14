MONTEGRANARO – Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, il proiettile colpisce un uomo, che muore sul colpo. La tragedia questa mattina, a Montegranaro, nel Fermano.

Erano circa le 8 quando è partito l’allarme per un uomo colpito accidentalmente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe. Raccolto l’sos, sul posto sono arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa, e i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Fermo.

La centrale ha anche allertato l’elisoccorso, ma poco dopo la richiesta è stata annullata. Per l’uomo colpito dal proiettile, infatti, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.