ANCONA – Operazione della Squadra Mobile di Ancona che, nella giornata di ieri, ha stroncato un importante traffico di cocaina nel capoluogo dorico. Dopo giorni di pedinamenti e appostamenti con auto civetta, i poliziotti hanno arrestato un uomo di origini extracomunitarie, colto in flagrante durante una cessione.

La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 110 dosi termosaldate, gran parte delle quali nascoste in un terreno lungo una strada provinciale utilizzato come deposito per rifornire la piazza locale. L’indagine si è estesa fino a un residence sul lago Trasimeno, dove gli agenti hanno sequestrato tre mila euro in contanti e materiale per il confezionamento.

L’uomo si trova ora nel carcere di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.