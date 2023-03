JESI – Bruciano cumuli di materiale vario all’esterno di un capannone della New Holland, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. E’ accaduto stamattina, poco dopo le 9.30, nel piazzale di uno stabilimento produttivo della zona industriale di Jesi. Il materiale si trovava accatastato fuori dalla fabbrica quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. In conseguenza dell’incendio, per diversi minuti, la colonna di fumo è rimasta visibile anche dalla vicina Superstrada 76. Poi l’intervento tempestivo dei pompieri per la bonifica e la messa in sicurezza l’area.

La squadra di Jesi ha raggiunto l’azienda di via Novello con quattro autobotti: le fiamme sono state spente con del liquido schiumogeno antincendio. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri. Nessuna persona coinvolta, nonostante il grande spavento, tanto che le attività lavorative hanno potuto riprendere regolarmente dopo pochi minuti.