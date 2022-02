Scatta il 15 febbraio (domani), in tutta Italia, la nuova regolamentazione sul Super Green Pass: I cinquantenni non potranno accedere ai luoghi di lavoro se sprovvisti del super green pass, pena sanzioni pecuniarie pesanti per loro e per i datori di lavoro.

Intanto la quarta ondata Covid conferma i segni di un raffreddamento della curva pandemica. I dati di oggi, lunedì 14 febbraio, lo confermano: il Gores ha segnalato 1.024 nuovi positivi (ieri erano 2.153), con un tasso di positività del 40,7% (dal 35,8%) sui 2.518 tamponi analizzati (ieri erano stati 6.010).

Stabile l’incidenza, in calo da settimane, e che oggi si registra a 1.161,71 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 1.161,58).