ANCONA – Un intervento della polizia fatto questa notte, ad Ancona, ha salvato la vita ad una ragazzina di 16 anni che ha tentato di buttarsi da un ponte, nel quartiere del Pincio. La minorenne è stata trovata oltre le ringhiere, a cavalcioni.

Era l’1.30 quando una pattuglia delle Volanti ha raggiunto via Circonvallazione trovando la 16enne molto agitata. Gli agenti si sono avvicinati a lei e l’hanno fermata in tempo. La giovane era sotto choc ed è stato chiamato il 118 per i soccorsi sanitari. Una ambulanza della Croce Rossa ha portato la minorenne in ospedale a Torrette per i dovuti controlli. Avvisati anche i familiari. Sono in corso accertamenti per capire i motivi del gesto.