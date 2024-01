Carlo Ciccioli ha sciolto la riserve: nella corsa delle elezioni Europee con traguardo fissato il prossimo 9 giugno, dopo la candidatura del deputato Mirco Carloni per la Lega, ora tocca al consigliere regionale Carlo Ciccio9li scendere in campo, sempre in quota centrodestra, ma questa volta sotto il vessillo di Fratelli d’Italia. Salgono dunque a due i nomi dei candidati marchigiani, in attesa di ulteriori sviluppi