Si chiama Marche Biobank, è la prima biobanca per le malattie rare nelle Marche e officina per la medicina di precisione Heal in Italia. E' in grado di ospitare campioni biologici non solo dei pazienti marchigiani, ma di pazienti provenienti da tutta Italia, con la possibilità di scambi a fini scientifici anche con biobanche di altri Paesi. Obiettivo: restituire dignità ai malati rari.

Marche Biobank è entrata in funzione tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, dopo una lunga fase di messa a punto tecnica, legale ed etica. "La piena operatività è partita quest'anno, l'obiettivo è che dal 2026 questa officina possa produrre risultati concreti", spiega Gianluca Moroncini, professore dell'Università Politecnica delle Marche, direttore del Dipartimento di Scienze cliniche e molecolari e della clinica medica dell'azienda ospedaliera, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Marche Biobank.