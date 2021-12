ANCONA – Crescono ancora i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata ha raggiunto i 159 (+7 rispetto a ieri) tra i quali 35 in Terapia intensiva (+1). La zona gialla si avvicina: l’occupazione di pazienti Covid sul totale dei posti di Terapia intensiva sale al 14% per i degenti Covid (il limite è il 10%) in area medica sale al 12,8% del totale dei posti, ancora sotto la soglia del 15% prevista per la fascia gialla).

Due i decessi correlati al Coronavirus nelle ultime 24 ore si tratta di una 79enne di Arcevia e un 79enne di Roma, curato a Pesaro. Sul fronte del contagio i positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono 227, con un’incidenza, in aumento rispetto a ieri, di 205 casi ogni 100mila abitanti. Le province con il maggior numero di positivi scoperti nell’ultima giornata sono Ancona e Pesaro Urbino.