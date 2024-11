“Musicattraverso”il tempo e lo spazio, unendo diverse generazioni, dal nord al sud, dal mare alle montagne con 70 appuntamenti in calendario in soli 4 mesi e mezzo in 23 comuni delle Marche, con altre date oltre i confini regionali. Ecco la nuova stagione della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, importante istituzione concertistica orchestrale italiana. Tra gli appuntamenti di punta di questa stagione sinfonica 2025 la presenza straordinaria del premio Oscar Nicola Piovani, che dirigerà l’Orchestra nell’esecuzione di alcune suite di sue famosissime colonne sonore composte per pellicole di culto, da La vita è bella ai film di Fellini.