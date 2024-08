Si rafforza la partnership tra la società sportiva biancorossa e uno dei suoi sponsor più importanti, il Gruppo Medico Associati Fisiomed. La collaborazione è nata nel 2019 ed è cresciuta nel corso di questi anni, confermandosi un connubio vincente; oggi questo solido rapporto viene coronato con un nuovo accordo che ufficializza Fisiomed come il co-title sponsor della squadra biancorossa. Nella prossima stagione, che vedrà la Pallavolo Macerata partecipare al campionato di Serie A2 maschile, la squadra giocherà nei palazzetti di tutta l’Italia con il nome di Banca Macerata Fisiomed Mc.

L’accordo è stato svelato ieri mattina nella nuova sede del Gruppo Medico di via Giovanni XXIII a Sforzacosta. Enrico Falistocco, l’Amministratore di Fisiomed, ha introdotto l’importante novità: “Sono emozionato – ha esordito – dal gennaio del 2019 tra noi c’è grande stima, penso di poter dire ormai amicizia oltre che un rapporto di proficua collaborazione. Fisiomed ha sofferto e gioito per le vostre gesta fino all’ultima bella promozione ed oggi arriviamo a formalizzare un upgrade, un accordo di quelli davvero importanti. Da questa stagione Fisiomed diventa co-title sponsor di Pallavolo Macerata. Per noi – ha continuato – è la prima volta e non poteva che essere con Pallavolo Macerata visto il legame che ci lega da anni e visto che una sorta di prologo c’era stato sponsorizzando le formazioni giovanili. Fisiomed rimarrà partner medico-scientifico, saremo sempre a disposizione per controlli, diagnosi, eventuali terapie ma da oggi ci sentiamo più responsabilizzati verso il club. Pallavolo Macerata ha lavorato benissimo – ha concluso Falistocco – e meritava questo premio”.

Ha quindi parlato il Presidente di Banca Macerata Fisiomed Mc, Gianluca Tittarelli: “Sono davvero contento per questo accordo e non posso che ringraziare Enrico e Fisiomed. Oggi suggelliamo una collaborazione che era già proficua. Lo sport è bello anche perché permette di conoscere tante persone e con Enrico si è creato un rapporto di amicizia e tanta stima. Fisiomed condivide i nostri obiettivi e soprattutto la sentiamo sempre vicina a noi, è importante quando si vuole arrivare o restare in alto nello sport. Siamo orgogliosi di aver riportato il volley maschile a Macerata in A2 dopo 5 anni e siamo convinti di aver allestito una squadra interessante che potrà consolidarsi in questa nuova categoria”.