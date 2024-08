ANCONA – Per promuovere la tutela ed il benessere degli animali il comune di Ancona ha istituito, per la prima volta, il ‘Garante degli animali’ e ha nominata l’avvocato Vanessa Marini. La legale è stata individuata dalla Consulta degli animali, composta dalle associazioni animaliste del territorio, per ricoprire il ruolo istituzionale, che sarà indipendente, gratuito e duraturo nel tempo, svolgendo la funzione di garante dei diritti degli animali, non solo d’affezione, ma anche selvatici e esotici.

“Con questa figura l’amministrazione comunale intende non solo mantenere fede a una promessa, – spiega l’Assessore alla Tutela degli Animali, Orlanda Latini che oggi con il sindaco Daniele Silvetti l’ha ricevuto in Comune – ma desidera mettere concretamente a disposizione della cittadinanza una figura di riferimento che possa agire non solo ‘a posteriori’, ma anche intervenendo con azioni di sensibilizzazione e prevenzione capaci di anticipare le necessità degli amici animali, i cui diritti devono essere assicurati, garantiti e tutelati”.

“La mia nomina rappresenta la sensibilità dell’assessorato alla Tutela degli animali e delle associazioni animaliste della Consulta. Spero davvero – ha detto Marini – di poter dare il mio contributo umano e professionale per una sempre maggiore sinergia tra ente pubblico, associazioni animaliste e cittadini nell’interesse e a tutela degli animali”.