FALCONARA – Abbraccia in modo affettuoso un anziano in strada e poi, senza che lui se ne accorga, gli sfila il Rolex Daytona. I carabinieri della tenenza di Falconara Marittima (Ancona) hanno denunciato, per furto con destrezza, una 20enne di origini spagnole, senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine.

Il deferimento scaturisce dalle indagini svolte dai militari a seguito della denuncia presentata da un pensionato 72enne di Falconara Marittima che, nella tarda mattinata dello scorso 29 maggio, mentre percorreva a piedi le vie del centro, era stato improvvisamente avvicinato da una donna straniera la quale, con un banale pretesto, l’aveva abbracciato per poi sfilargli con estrema delicatezza il Rolex Daytona che aveva al polso.

L’uomo si era accorto del furto quanto la ladra si era già dileguata. Si tratta dell’ennesimo caso della “truffa dell’abbraccio”, che secondo quanto riportano i carabinieri è una tipologia di furto con destrezza molto diffusa e praticata di regola nelle grandi città, ma che si riscontra con una certa incidenza anche sul territorio anconetano.

Anche in questo caso le vittime prescelte sono normalmente persone anziane, tanto che questo tipo di illeciti viene tradizionalmente ricompreso tra i reati in danno delle categorie particolarmente vulnerabili. La raccomandazione che le forze dell’ordine rivolgono alla popolazione è di prendere coscienza della modalità che caratterizza tali furti e, nel caso di un improvviso e inspiegabile “interesse affettivo” da parte di sconosciuti, tenerli a distanza con le dovute cautele, segnalando immediatamente la circostanza al 112 anche per evitare che altri possano incappare nella rete di questi spregiudicati criminali.