ANCONA – Vede la Polizia e accelera il passo. Quando braccato reagisce a gomitate nei confronti dell’agente, cercando in tutti i modi di ribellarsi ad un semplice controllo. E’ stato così arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano di 26 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale, ma considerato dagli inquirenti quale soggetto vicino all’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono consumati ieri pomeriggio in zona Piano, ad Ancona.

Gli operatori della Questura hanno avvistato l’uomo e lo hanno seguito a piedi. Questi, avvertita la presenza della Polizia, si è dato alla fuga ma è stato subito bloccato. Le ha provate tutte per divincolarsi, ma in qualche modo è stato contenuto. Non pago dei colpi rifilati ad un agente, ne ha spinto un altro con forza verso il muro di un’abitazione, provocandogli delle escoriazioni. Con non poche difficoltà, l’altro poliziotto è riuscito ad ammanettarlo, ma il nigeriano gli ha afferrato un pollice di una mano provocando una torsione innaturale.

Portato in Questura per gli adempimenti del caso, il 26enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti sono stati accompagnati invece in pronto soccorso all’ospedale di Torrette per i controlli del caso e sono stati dimessi con rispettive prognosi di 7 e 15 giorni.