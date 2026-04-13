FALCONARA – Un uomo è stato investito questa mattina in via Flaminia a Falconara Marittima, all’incrocio con via San Martino, mentre attraversava la strada per raggiungere una fermata dell’autobus.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici. A urtarlo una Fiat Grande Punto condotta da un uomo di 61 anni residente in città, che procedeva in direzione Ancona.

La Polizia locale ha fatto i rilievi, identificato il conducente e raccolto le testimonianze dei presenti. Sono in corso accertamenti sulle responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per alcune ore.