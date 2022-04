Sempre meno ricoveri e incidenza, la Regione Marche vede la luce oltre il Covid. Gli ultimi dati.

Nelle Marche in forte regressione l’incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti: nell’ultima giornata, in cui sono stati rilevati 1.071 positivi, è scesa da 889,83 a 829,22.

Sono stati eseguiti 5.144 tamponi di cui 2.822 nel percorso diagnostico (38% di positivi) e 2.322 nel percorso guariti.

Anche il dato di ricoveri è in “flessione tendenziale”, fa sapere la Regione che diffonderà nelle prossime ore il dettaglio della situazione degenze nell’ultimo giorno.

Tra gli ultimi positivi in 221 accusano sintomi (lievi, severi o critici); i casi comprendono 308 contatti stretti di positivi, 295 contatti domestici, 17 in setting scolastico/formativo, 5 in setting lavorativo, 2 in ambiente di vita/socialità, uno rispettivamente in ambito assistenziale e sanitario. Su 212 casi è ancora in corso un approfondimento epidemiologico. Oltre i 200 positivi giornalieri le province di Ancona (296), Ascoli Piceno (233) e Macerata (201); seguono Pesaro Urbino (191), Fermo (111) e 39 casi provenienti da fuori regione. Tra le fasce d’età resta quella tra 45 e 59 anni quelle che fa registrare il numero assoluto più alto di positivi (255), seguita da 25-44 (234), 60-69 anni (139) e 70-79 anni (130).