JESI – Tre autoarticolati, che erano in sosta nell’area dell’Interporto di Jesi (Ancona), sono stati distrutti dalle fiamme verso le 2 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento jesino e del Comando provinciale di Ancona per mettere in sicurezza la zona, oltre ai carabinieri di Jesi e Monte San Vito che stanno conducendo le indagini. Le cause del rogo, infatti, restano ancora tutte da accertare. Motivo per il quale si stanno vagliando anche le immagini della videosorveglianza. Non si esclude l’origine dolosa.

I mezzi distrutti, ovvero tre motrici con rimorchio, sono di proprietà di un’azienda marchigiana che si trova in quell’area e si occupa dell’acquisto di rottami in metallo, che vengono riciclati e destinati a nuovo uso. Durante l’incendio, gli autoarticolati erano vuoti. Accertamenti in corso.