Ancona. Bullismo e baby gang, altri due giovani finiscono in carcere.

Per la rapina del telefono cellulare compiuta ai danni di una giovane ad Ancona il 30 novembre scorso, la Squadra mobile ha eseguito la misura del collocamento in Istituto penitenziario Minorile per due ragazzi (rintracciati dagli agenti presso le rispettive abitazioni) che al tempo dei fatti erano minorenni.

La misura cautelare è stata eseguita su delega della Procura per i Minorenni di Ancona: i due indagati sono stati collocati presso l’Istituto penitenziario minorile di Bologna per l’accusa di rapina aggravata.



L’attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura per i minori, era seguita alla rapina commessa in Largo Donatori di Sangue, in pieno centro cittadino. Mentre percorreva a piedi la scalinata che conduce alla via limitrofa, una studentessa era stata avvicinata da due giovani che, in concorso tra loro, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, avevano usato violenza nei suoi confronti: le avevano messo le mani davanti agli occhi, per impedirle di vedere, e l’avevano spintonata violentemente in avanti e si erano impossessati dell’IPhone della ragazza che in quel momento stava telefonando; poi erano fuggiti. L’accusa è aggravata dall’aver agito in concorso tra loro e posto la vittima in stato di incapacità di agire.

“L’efficace, puntuale coordinamento della Procura per i Minorenni di Ancona – commenta il Questore Cesare Capocasa – ha consentito di dare una risposta significativa ed esemplare a garanzia della sicurezza pubblica”.

Numerose misure di prevenzione a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, nello specifico dall’ultimo trimestre 2021 a oggi, con servizi mirati per garantire la sicurezza urbana: 85 fogli di via obbligatori, 45 Daspo urbani, 38 avvisi orali.