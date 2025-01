Un Corso universitario di perfezionamento in Comunicazione scientifica, con quattro giornate di full-immersion in quattro sabati tra febbraio e maggio, per "formare professionisti capaci di comunicare il mondo della scienza in modo chiaro, rigoroso e coinvolgente".

Il progetto, diventato realtà grazie a una sinergia tra l'Ordine dei Giornalisti delle Marche e l'Università di Camerino Unicam, con il supporto di Ucsi Marche, è stato presentato oggi alla stampa