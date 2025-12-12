MONTEGIORGIO – È doloso l’incendio che ha provocato la morte di un uomo nella notte a Montegiorgio (Fermo). I vigili del fuoco hanno trovato due punti di innesco distinti nel garage, dove la serranda era aperta.



L’uomo, un 56enne originario di Porto San Giorgio (Fermo), ma residente da tempo a Montegiorgio, è stato trovato al secondo piano con una ferita alla testa, verosimilmente causata da arma da fuoco.



L’ipotesi è che il 56enne abbia appiccato l’incendio per poi compiere un gesto volontario. L’arma tuttavia non è ancora stata trovata e l’area è inagibile. Indagano i carabinieri.