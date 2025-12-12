MONTEGIORGIO – Un incendio scoppiato nella notte all’interno di un garage si è trasformato in tragedia a Montegiorgio, nel Fermano. Un uomo di 59 anni è morto all’interno di un appartamento in via Diaz.

Il rogo è divampato intorno alle 2.30 al piano terra di una palazzina, in un garage adibito a box. Le fiamme si sono rapidamente propagate ai piani superiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, oltre a domare l’incendio, hanno raggiunto gli appartamenti sovrastanti. In uno di questi hanno trovato il 59enne in arresto cardiaco.

I pompieri hanno avviato subito le manovre di rianimazione, poi proseguite dai sanitari del 118, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nel frattempo la palazzina è stata evacuata e l’incendio messo sotto controllo. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri per chiarire le cause del rogo.