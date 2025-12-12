Amina Zaripova è la punta dell'iceberg del processo di riorganizzazione tecnica della Società Ginnastica Fabriano. Con la nomina della nuova allenatrice, professionista russa di altissimo profilo mondiale tra le figure tecniche più riconosciute della ginnastica ritmica, sotto la sua ala finirà non soltanto la campionessa fresca di Picchio d'Oro Sofia Raffaeli, ma anche Anna Piergentili, Veronica Zappaterreni e il resto del gruppo delle giovani promesse nazionali che si allenano al PalaCesari di Fabriano