ANCONA – Nelle Marche sfiorano i 600 (595) i casi di positività al coronavirus in un giorno e l’incidenza supera per la prima volta nell’ultima ondata pandemica quota 200 (200,41 contro 192,35 di ieri e 184,36 del giorno prima). Lo fa sapere l’Osservatorio epidemiologico della Regione: si rileva per i contagi un rimbalzo confermato da tre giorni, tra i quali un primo giorno di assestamento, con pochi referti, ma i due consecutivi ribadiscono il trend di aumento dell’incidenza.

Saranno i prossimi giorni a confermare o meno questa tendenza: i contagi sono diffusi tra tutte le età ma le fasce d’età con più casi sono quelle tra 25-44 anni (149 casi) e 45-59 (125); 161 in un giorno i contagi tra giovani di età compresa tra 0 e 18 anni. Tra i 595 contagi dell’ultimo giorno 196 riguardano la provincia di Ancona, 156 quella di Pesaro Urbino, 119 il Maceratese, 63 la provincia di Ascoli Piceno e 40 il Fermano; 21 i positivi provenienti da fuori regione. I sintomatici sono 145; tra i casi ci sono 143 contatti stretti di positivi, 186 contatti domestici, 11 in ambiente scolastico/formativo, 3 di lavoro, 4 di vita/socialità, 1 un setting sanitario.

Il totale di tamponi eseguiti è 6.448 (3.731 nel percorso diagnostico di screening e 2.717 nel percorso guariti, per una percentuale di positivi del 15,9%); si aggiungono 1.886 test antigenici tra i quali sono stati riscontrati 213 positività. Il 54% dei casi positivi generali è vaccinato, il 46% non è vaccinato; ma l’incidenza di positivi su 100mila abitanti (considerato che oltre l’80% di vaccinabili ha avuto almeno due dosi di vaccino nella regione) è 29,18 tra i vaccinati e 67,92 tra chi non si è sottoposto a vaccinazione.

I ricoveri

Balzo di ricoveri nelle ultime 24 ore con otto pazienti in più negli ospedali. In particolare nei reparti di Area medica si sono contati sei nuovi ingressi, con una percentuale di occupazione pericolosamente vicina al parametro di sicurezza del 15% (12.2%). Due pazienti in più in terapia intensiva, in totale sono 34, e percentuale di occupazione di posti letto arrivata al 13.6%.

Le vittime

Nelle ultime 24 ore da registrare un decesso, un uomo di 78 anno di Macerata, ospite della Residenza Valdaso e con patologie pregresse. Dall’inizio dall’emergenza il totale delle vittime sale a 3172.