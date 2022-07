Mascherina protettiva necessaria in aula del Consiglio regionale delle Marche vista la “recrudescenza” del Covid-19. Il richiamo del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini all’inizio della seduta odierna.

Nelle Marche, attualmente, il numero di ricoverati per Covid è di 175 (+12 ieri) e l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti risulta in progressivo aumento: ha raggiunto 1282,11. “E’ necessario, vista la recrudescenza del Covid-19, – ha rimarcato Latini in aula -, rimanere con la mascherina, soprattutto se per la risposta ci si alza e si intervenire.



Comunque in aula – ha aggiunto – è prescritto l’uso della mascherina ad oggi.