SENIGALLIA – Avrebbe picchiato la mamma per poter avere i soldi con cui comprarsi la droga, ma è stato fermato prima da alcuni parenti e successivamente dai carabinieri che l’hanno arrestato. I fatti si sono consumati la sera di Pasqua, 9 aprile, quando un giovane di Senigallia, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la madre in preda ad una crisi di astinenza.

Il ragazzo avrebbe dapprima alzato la voce, pretendendo denaro per una dose: dietro al rifiuto della mamma, l’avrebbe picchiata. Soltanto l’intervento, con non poche difficoltà, di alcuni parenti avrebbe permesso di difendere la donna, in attesa dell’arrivo dei militari: il giovane è stato portato in carcere ad Ancona-Montacuto, la mamma in ospedale per accertamenti. Le lesioni riportate non sarebbero gravi.