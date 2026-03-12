MONTE GIOVE – Ritrovato nella mattinata il cadavere di un uomo, presso il pozzo dell’Eremo di Monte Giove nel Fanese, in provincia di Pesaro-Urbino. Sono in corso le operazioni di recupero e accertamento del ritrovamento.

Se l’ipotesi venisse confermata potrebbe trattarsi del 40enne di origine ucraina scomparso nella sera di ieri. Non si esclude l’ipotesi di un suicidio. L’uomo si sarebbe allontanato da una struttura sanitaria del territorio. La denuncia, presentata tra il tardo pomeriggio e la sera di ieri, ha portato subito le autorità competenti ad attivarsi nella ricerca del soggetto residente in provincia di Pesaro-Urbino. Le ricerche hanno condotto al pozzo dell’Eremo di Monte Giove dove erano già in corso le indagini delle autorità per il furto di reliquie avvenuto nei giorni scorsi.

Sul posto sono presenti i carabinieri ed i vigili del fuoco che, anche tramite l’ausilio della squadra dei sommozzatori, stanno lavorando all’operazione di recupero.