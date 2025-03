Le piogge del 18 e del 19 settembre scorsi hanno letteralmente sommerso Marcelli di Numana, sono bastati i 60 mm del 18 settembre, a sconvolgere un territorio costretto a fare i conti con l'assenza di un vero sistema fognario.

I cittadini di Numana colpiti dall'alluvione hanno fatto partire fin dalle settimane successive una raccolta firme chiusa e già consegnata al comune per chiedere al governo regionale di stanziare i contributi necessari per il rifacimento del sistema fognario di Numana-Sirolo. Ci sarebbe un progetto già approvato nel 2019, ma servirebbero, spiegano dal comitato, 12 milioni di euro oltre a tre anni di lavoro. I fondi però al momento non ci sono e a Numana per ora nulla si muove, così la raccolta firme si è allargata ed è ora aperta a tutti.

Si puà firmare qui la petizione del comitato:

https://www.change.org/p/sostieni-la-riviera-del-conero-chiedendo-fognature-migliori-per-numana-e-sirolo