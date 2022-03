ANCONA – Botte da orbi tra lui, russo, e lei, ucraina. E lui finisce all’ospedale con una ferita alla testa dopo che lei lo ha colpito con una bottigliata. Sarà stato l’alcool, delle vecchie ruggini forse delle incomprensioni che andavano avanti da anni e come se non bastasse il conflitto scoppiato tra Russia ed Ucraina a far scattare un mezzo parapiglia all’interno di un appartamento in via Giordano Bruno.

Il fatto è accaduto ieri notte, a venire alle mani un uomo di origini russe di 77 anni e una donna proveniente dall’Ucraina di qualche anno più giovane. Urla e schiamazzi hanno allertato i vicini che hanno chiamato il 112. Nel frattempo all’interno dell’appartamento la situazione è degenerata al punto tale che dopo una serie di spinte ed insulti la donna ha afferrato una bottiglia e l’ha spaccata nella testa del russo. In pochi istanti l’uomo ha iniziato a perdere sangue. Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di Ancona che peraltro si trovavano in zona impegnate nel controllo del territorio. Una volta medicato, il 77enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.