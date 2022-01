Covid, non ce l’ha fatta il giovane nuotatore. Il cordoglio della FIN Marche. Affetto da altre patologie, non si era potuto vaccinare.

Il17enne, originario di Montecassiano (Macerata) è deceduto negli Ospedali Riuniti di Ancona, dove era ricoverato da qualche giorno per covid. Il ragazzo, da quanto si apprende, era già affetto da un’altra grave patologia e non si era potuto vaccinare.

Nei giorni scorsi era stato ricoverato prima all’ospedale di Macerata, poi trasferito d’urgenza ad Ancona in terapia intensiva, dove è morto ieri sera. Nella sua pagina facebook listata a lutto, la Fin (Federazione Italia Nuoto) annuncia che è venuto a mancare Emanuelle Alessandro Pandele, diciassettenne, fino allo scorso anno tesserato per il Centro Nuoto Macerata, che da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di Ancona.

Emanuelle aveva interrotto gli allenamenti durante la scorsa stagione. Il Comitato regionale Marche si stringe intorno alla famiglia del ragazzo in questo difficile momento, partecipando al dolore di quanti lo conoscevano meglio o lo avevano semplicemente incontrato, in vasca per gli allenamenti o in occasione delle gare”.