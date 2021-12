ANCONA – Le Marche strette nella morsa del maltempo, a Senigallia torna l’incubo della piena, il Misa sorvegliato speciale, il Comune sta evacuando le persone che risiedono nelle zone più a rischio esondazione.

Anche a Jesi segnalata piena del fiume Esino a monte del territorio comunale, “Potrebbero verificarsi tra un paio d’ore fenomeni di esondazione nel territorio comunale. Si raccomanda pertanto di non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi da esso alimentati.” Scrive il Comune su un post nella sua pagina facebook.

