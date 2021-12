ANCONA – Più di 190 contagi ogni 100 mila abitanti: è di nuovo in rialzo l’incidenza della pandemia da Covid-19 nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti nuovi 565 casi positivi di cui 148 in provincia di Ancona, 118 in Provincia di Pesaro Urbino, 110 nel Maceratese, 94 ad Ascoli Piceno, 74 nel Fermano.

Sul fronte ospedaliero ci sono 144 malati Covid ricoverati, uno in più rispetto a ieri. Di questi 32 lottano per la vita in terapia intensiva. Sale il bilancio delle vittime della pandemia: sono 3171 persone nelle Marche con l’ultimo recesso registrato nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 83 anni di Senigallia, già afflitto da altre patologie.

Intanto la campagna informativa COVID-19 di Regione Marche e Asur, programmata oggi ad Ancona e Fermo, è rimandata a domani causa maltempo: domenica 12 dicembre ad Ancona in Piazza Roma dalle 15 alle 18, e a Fermo in Piazza del Popolo dalle 9,30 alle 13,00.