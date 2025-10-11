ANCONA – Notte movimentata in centro ad Ancona, dove una donna di origini peruviane è rimasta ferita alla mano sinistra durante una lite scoppiata in via della Loggia. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 tra venerdì e sabato, dopo una serata trascorsa in piazza del Papa.

Secondo la ricostruzione della polizia, la trentenne si trovava con tre amici quando il gruppo è stato avvicinato da una ragazza in evidente stato di alterazione, probabilmente per l’alcol. Quest’ultima avrebbe iniziato a insultare e minacciare un’amica della vittima, con la quale in passato aveva avuto contrasti. Le tensioni sono rapidamente sfociate in un acceso diverbio.

La donna peruviana è intervenuta per difendere l’amica, ma è stata colpita con un coccio di bottiglia, riportando una ferita alla mano. L’aggressore si è poi allontanata a bordo di un’auto condotta da un ragazzo.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Squadra Volanti, allertate dal 112. La ferita è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale per le cure del caso. Gli agenti hanno informato le persone coinvolte sulle procedure legali attivabili.