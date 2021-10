Incidenza settimanale stabile, così come i ricoveri totali: la fotografia del Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore ci consegna una situazione sostanzialmente invariata rispetto al giorno precedente.

Incidenza stabile, Ancona guida i contagi

Sono 17 i nuovi casi (con minor numero di test), il 10% dei tamponi molecolari analizzati (17 su 171), e l’1,4% degli antigenici (3 su 206). L’incidenza settimanale è di 30,4.

Dei nuovi contagi, 12 sono in provincia di Ancona, 2 a Macerata, zero nelle altre tre province (Pesaro Urbino, Ascoli e Fermo), e 3 da fuori regione.

Invariati i ricoveri, una vittima

Resta stabile a quota 56 il numero dei ricoveri totali: sono 12 in terapia intensiva (invariati), 18 in semi intensiva (-2 in 24 ore), e 26 nei reparti non intensivi (+2). Sono 2 le persone nei pronto soccorso (-1).

Il numero dei dimessi guariti è di 109.176 (+27 rispetto al giorno precedente).

C’è stata una vittima nelle ultime 24 ore: si tratta di una 89enne di Amandola, con patologie pregresse. Il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 3083.