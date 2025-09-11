Hanno testimoniato ieri i primi dieci cittadini di Falconara Marittima nel processo contro la Raffineria Api, scaturito dall'inchiesta Oro Nero e che riguarda le esalazioni da idrocarburi avvertite dalla popolazione tra aprile 2018 e maggio 2022.

Le indagini erano state avviate dai carabinieri del Noe dopo l'incidente del serbatoio Tk61 che si inclinato durante una pulizia di bonifica facendo uscire il gas poi avvertito per chilometri dalla popolazione, non solo di Falconara.

Tra le testimonianze più forti quella di una mamma falconarese che ha raccontato come il figlio, che all'epoca aveva sei anni, avesse avuto un rigonfiamento importante dei linfonodi del collo, "problemi continuati nel tempo e non ancora risolti", spiega la donna alla Corte, ma sono tanti i cittadini che hanno deunciato esalazioni ma anche disservizi, come il problema relativo all'app Odornet che in molte occasioni non avrebbe funzionato.

Sono 17 gli imputati del processo tra i quali l'amministratore delegato Giancarlo Cogliati insieme ad altri dipendenti della Raffineria e all'ex direttore generale dell'Arpam Giancarlo Marchetti. Le accuse, a vario titolo, sono disastro ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali, le lesioni colpose, le rivelazione di segreto d'ufficio e l'istigazione alla corruzione.

La Raffineria Api, ha precisato in una nota di avere fiducia che al termine dell'istruttoria in corso possa essere riconosciuta dal tribunale la correttezza e la liceità del proprio operato, prossima udienza 24 settmbre con ulteriori testimonianze delle parti civili